Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junger Mann aus Personengruppe bedroht

Verstoß gegen das Waffengesetz

Meschede (ots)

Am Samstag kam es gegen 23:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer kleineren Personengruppe im Bereich Lindenstraße / Warsteiner Straße / Sommerkamp. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18jähriger Mescheder verbal angegangen worden sein. Ein bislang unbekannter Täter schoss mit einer Waffe mehrfach in die Luft und bedrohte den 18-Jährigen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat. Die Personengruppe flüchtete in Richtung Lindenstraße. Der Schütze wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50-60 Jahre alt, 1,70m bis 1,75m groß, sportlich schlank, helles T-Shirt oder Unterhemd. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Ort. Auch ein Polizeihund war eingesetzt. Die Hintergründe sind bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

