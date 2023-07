Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfälle am Donnerstag - Pkw überschlägt sich

Hameln/ Bad Pyrmont (ots)

In Bad Pyrmont kollidierten am Donnerstag (27.07.2023) gegen 16:15 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander. Die 18-jährige Autofahrerin, wollte dabei mit ihrem BMW von der Humboldtstraße in die Bathildisstraße abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitt diese dabei die Kurve so, dass sie frontal in den Pkw Nissan eines 49-jährigen Mannes aus Lügde fuhr, welcher verkehrsbedingt an einer Haltelinie hielt. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag (27.07.2023) gegen 18:10 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 424 bei Emmerthal ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Emmerthal befuhr die Straße mit seinem Pkw Audi von Heyen kommend in Richtung Brockensen. Nach bisherigen Erkenntnissen, kam er aufgrund nicht an die Witterung (regnerisch) angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Anschließend fuhr er zunächst wieder auf die Fahrbahn, wo er im Anschluss nach links von der Straße abkam und sich dort mehrfach überschlug. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zu weiteren Untersuchungen kam er in ein umliegendes Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zu den Unfallhergängen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 bzw. der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 98990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell