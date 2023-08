Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - Wer schrieb den Zettel?

Bild-Infos

Download

Bodenwerder/ Polle (ots)

Bereits am Samstag, dem 22.07.2023, kam es zwischen 19.15 und 22.05 Uhr in Polle zu einer Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich in der Marktstraße auf Höhe der Hausnummer 9. Dabei soll ein vorbeifahrender, schwarzer Opel mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines parkenden, grau-metallic-farbenen VW Golf plus gestreift und beschädigt haben.

Der Vorfall wurde offensichtlich durch einen bisher unbekannten Zeugen beobachtet, der einen Zettel mit dem angenommenen Fahrzeugtypen und einem Kennzeichen hinterließ.

Bei einer Überprüfung dieses Fahrzeugs durch Polizeibeamte der Polizeistation Bodenwerder, konnte an dem genannten Fahrzeug jedoch kein Schaden festgestellt werden. Da der Fahrzeughalter angibt, nicht am Unfallort gewesen zu sein, ist eine Zeugenaussage zur Aufklärung des Sachverhalts besonders wichtig.

Zeugen, insbesondere derjenige, der den Vorfall beobachtet und den Benachrichtigungszettel hinterlassen hat, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-97495-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell