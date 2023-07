Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken - Handtasche gestohlen - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Hoya sucht Zeugen zu dem Diebstahl einer Handtasche, der sich Montagmorgen auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bücken zugetragen haben dürfte. Die Täter warfen anschließend Teile des Diebesgutes in einen Briefkasten in Hoya.

Eine 65-jährige Frau aus Bücken hatte gegen 8 Uhr ihren Einkauf als auch ihre Handtasche im Kofferraum ihres PKW verstaut und den Einkaufswagen zurückgebracht, den PKW dabei jedoch nicht abgeschlossen. Zu Hause angekommen bemerkte sie, dass ihre Handtasche samt Inhalt fehlte. Ihre Tochter ortete daraufhin ihr Mobiltelefon und stellte fest, dass dieses in einem Postkasten an der Deichstraße in Hoya lag. Über den Sicherheitsdienst der Deutschen Post fanden das Handy, die Geldbörse sowie weitere persönliche Gegenstände zurück zu der Geschädigten. Allerdings fehlten u.a. die Handtasche sowie 150 Euro aus dem Portemonnaie.

Wer hat am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bücken oder kurz darauf an dem Postkasten an der Deichstraße in Hoya verdächtige Personen und/oder KFZ beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Die Polizei warnt nochmals davor, Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen, sei es im Einkaufswagen oder auch in nicht verschlossenen PKW. Täterinnen und Tätern reichen selbst kurze Zeiträume aus, die Gegenstände zu stehlen und unentdeckt zu flüchten.

