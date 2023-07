POL-NI: Steimbke - Hunderte Altreifen illegal entsorgt

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Mercedes, nachdem eine bislang unbekannte Person diesen im oberen Bereich des Kühlergrills zerkratzt hat. Der 42-jährige Geschädigte hatte den blauen PKW am Montag zwischen 5.30 und 15.30 Uhr in einer Parkbucht an der Vahlandstraße in Nienburg abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen tiefen Kratzer an ...

