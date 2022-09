Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Erwitte (ots)

Am Dienstag, gegen 19 Uhr, kam es auf dem Hellweg in Höhe der Aspenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Erwitte fuhr auf dem Hellweg in Richtung Geseke. Beim Abbiegen nach links in die Aspenstraße kollidierte der Erwitter mit dem Pkw einer 24-jährigen Lippstädterin, die auf dem Hellweg in Richtung Erwitte unterwegs war. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Die beiden beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.(dk)

