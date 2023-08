Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflüchtiger unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss

Delligsen (ots)

Am Donnerstag (03.08.2023) kam es in Delligsen gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle entfernte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr die Geschädigte mit ihrem VW Polo die Dr.-Jasper-Straße in Richtung Bundesstraße 3, als ihr ein roter Chevrolet entgegen kam. Dieser geriet dann so in den Gegenverkehr, dass er gegen den Außenspiegel des Polos stieß. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin in Richtung Hilsstraße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die 37-jährige Frau aus Delligsen wendete daraufhin ihren Pkw und folgte dem Unfallverursacher. Diesen konnte sie in der Hilsstraße antreffen und ansprechen. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen 76-jährigen aus dem Landkreis Holzminden. Dieser zeigte sich uneinsichtig und beabsichtigte erneut wegzufahren. Dabei setzte er seinen Pkw zunächst mehrmals zurück und stieß dabei auch mehrmals gegen die Fahrzeugfront des Polos, der hinter dem Verursacherfahrzeug stand. Anschließend entfernte er sich erneut.

Durch weitere Ermittlungen, konnte die Polizei Stadtoldendorf den Unfallverursacher ausfindig machen. Bei diesem bestand neben einer Alkoholisierung von unter einem Promille, welche durch einen Atemalkoholtest vor Ort festgestellt wurde, auch der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung. Bei dem Beschuldigten wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Ergebnisse stehen aus. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Auch der Führerschein des Verursachers wurde zunächst sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Stadtoldendorf unter der Telefonnummer 05532/ 50475-0 zu melden.

