FW-M: Drei Verletzte bei Saunabrand (Au-Haidhausen)

München (ots)

Montag, 3. April 2023, 20.47 Uhr

Trogerstraße

Am Montagabend ist in einem Mehrfamilienhaus eine mobile Infrarotsauna in Brand geraten.

Als die 57-jährige Wohnungsinhaberin den Brand entdeckte, flüchtete sie ins Treppenhaus und informierte Nachbarn und die Feuerwehr. Ein 51-jähriger Nachbar und ein Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Hotels reagierten schnell und versuchten mit Feuerlöschern die Flammen zu löschen. Dies gelang nur teilweise.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte leiteten sofort die Löschmaßnahmen ein. Während ein Atemschutztrupp die Flammen löschte, wurden die drei beteiligten Personen vom Rettungsdienstpersonal untersucht. Alle drei wurden bei dem Brand leicht verletzt. Die beiden Ersthelfer wurden vorsorglich in Münchener Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten noch alle Wohnungen im Gebäude auf Verrauchung und entrauchten alle betroffenen Wohnungen mit einem Hochleistungslüfter.

Alle aus dem Gebäude geflüchteten Personen konnten für die Zeit des Einsatzes in einem nahe gelegenen Hotel Unterschlupf finden.

Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

