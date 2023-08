Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkohol- und Betäubungsmittelverstöße am Wochenende - 17-jähriger Fahrzeugführer verletzt sich schwer

Bad Münder (ots)

Am Wochenende hat die Polizei Bad Münder mehrere Personen festgestellt, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie Alkohol führten.

Zunächst haben Polizeibeamte am Freitag (04.08.2023) gegen 21:45 Uhr einen 41-Jährigen kontrolliert, der mit seinem E-Scooter auf der Bahnhofstraße in Bad Münder unterwegs war. Bei der Kontrolle nahmen sie Alkoholgeruch bei dem Münderaner wahr. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Bei dem Beschuldigten wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am Samstag (05.08.2023) kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der "Lange Straße" in Coppenbrügge. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Leichtkraftrad die Lange Straße aus Coppenbrügge kommend in Richtung Haus Harderode. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen den Holzzaun eines Vorgartens stieß. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum des jungen Fahrers. Aufgrund dessen wurde bei diesem durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie des Unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Am Sonntag (06.08.2023) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung aus Bad Münder gegen 21:30 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer, welcher sich mit seinem Pkw auf der Süntelstraße befand. Durch einen vor Ort durchgeführten Drogenvortest, stellten die Polizisten bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Auch bei diesem jungen Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Mann aus Bad Münder muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel verantworten.

