POL-Pforzheim: (CW) Kreis Calw - Erpressung nach Internetkontakt - Polizei warnt vor dem Versenden intimer Fotos

Büchenbronn (ots) - Durch einen Sturz im Bus ist eine Frau am Montag in Pforzheim-Büchenbronn verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat die 66-jährige Frau am Montag, gegen 11:15 Uhr den Bus der Linie 43 in Büchenbronn in der Panoramastraße. Nachdem die Frau ihre Fahrkarte gekauft hatte und der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte, kam sie zu Fall und ...

