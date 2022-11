Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrgast im Bus zu Fall gekommen: Polizei sucht Zeugen

Büchenbronn (ots)

Durch einen Sturz im Bus ist eine Frau am Montag in Pforzheim-Büchenbronn verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat die 66-jährige Frau am Montag, gegen 11:15 Uhr den Bus der Linie 43 in Büchenbronn in der Panoramastraße. Nachdem die Frau ihre Fahrkarte gekauft hatte und der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte, kam sie zu Fall und zog sich eine Verletzung zu.

Die Verkehrspolizei in Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, insbesondere die weiteren Fahrgäste, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 telefonisch zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

