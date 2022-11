Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Zeugen gesucht: Einbruch in Getränkehandel und Versicherungsbüro

Illingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Einbrecher zwei Tresore aufgeflext und den Inhalt von mehreren Tausend Euro erbeutet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 19:20 Uhr und 06:45 Uhr zunächst durch das Einschlagen einer Fensterscheibe unberechtigt in den Verkaufsraum eines in der Mühlackerstraße befindlichen Getränkehandels ein. Nachdem sie dort einen Tresor an sich genommen und noch auf dem Areal geöffnet hatten, begaben sie sich in die nördlich auf dem Areal angrenzenden Büroräume des Marktes. Durch Manipulation an der Eingangstür gelangten sie zunächst in die Lagerhalle und von dort aus in die Büroräume. Hier flexten sie einen weiteren Tresor auf und entnahmen den Inhalt von mehreren tausend Euro. Im Anschluss begaben sich die Täter offenbar auf der Suche nach Bargeld in die im selben Gebäudekomplex befindlichen Büroräume einer Versicherungsgesellschaft. Aus einer Kasse konnten sie einen weiteren dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten. Der Polizeiposten Illingen ist mit der Sachbearbeitung betraut und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber der Einbrüche. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07042/2929, beim Polizeiposten Illingen oder beim Polizeirevier Mühlacker, unter 07041/9693-0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

