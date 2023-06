Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Motocrossfahrer begeht mehrere Delikte - wer kann Hinweise geben?

Bielen/Sundhausen (ots)

Ein Motocrossfahrer versuchte sich am Sonntagabend einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Als der Fahrer beim Befahren eines Feldweges am Möwensee, zwischen den Ortslagen Bielen und Windehausen, den Streifenwagen erblickte, wendete er sein rotweißes Motorrad und versuchte zu flüchten. Der Grund des Flüchtens war vermutlich das Fehlen eines amtlichen Kennzeichens, welches bei dieser Enduro nicht vorhanden war. Der Täter fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit an Passanten vorbei und gefährdete diese. Als der Täter über ein Feld flüchtete, stürzte er und verlor hierbei seinen Helm und eine Brille. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und fahndet nun nach dem Fahrer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

