LPI-NDH: Brand eines Baumes

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter brachen am Sonntagabend in einen Lagerraum eines Tierwarengeschäfts in der Emil-Reichert-Straße ein. Hierzu wurde die Zugnagstür zu dem Gebäude aufgebrochen. Entwendet wurde jedoch nichts. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des versuchten schweren Fall des Diebstahls auf. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

