Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Mannschaftsbus des 1.FC Saarbrücken

Hermeskeil (ots)

In der Nacht zwischen Samstag, den 16.07.2022 und Sonntag, den 17.07.2022 wurde ein Mannschaftsbus des 1.FC Saarbrücken durch unbekannte Täter beschädigt. Dieser war in der Schulstraße in Hermeskeil in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest "Hermeskeiler Stadtwoche" abgestellt. Von einer mutwilligen Sachbeschädigung ist auszugehen. Zu einem möglichen Hintergrund sei zu erwähnen, dass mit besagtem Bus eine Jugendgruppe des 1.FCS angereist war, welche an einem Trainingslager in Hermeskeil teilnahm und zu diesem Zweck in der örtlichen Jugendherberge übernachtete. Am besagten Samstagabend seien die jugendlichen Vereinsmitglieder auf das Hermeskeiler Stadtfest gegangen. Dort seien sie irgendwann im Laufe des Abends wegen ihrer FCS-Trikots von einer unbekannten Personengruppe angepöbelt und beleidigt worden. In Anbetracht dessen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die besagte pöbelnde Personengruppe mit der Sachbeschädigung am Mannschaftsbus des 1.FCS in Verbindung stehen könnte.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell