Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: PP Konstanz: 2. Internationale Kontrollmaßnahme 2023 auf dem Bodensee

Bodensee (ots)

Zahlreiche Kontrollen von Wassersportlerinnen und Wassersportlern auf dem Bodensee wurden am Samstag, 08.07.2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Rahmen einer internationalen Kontrollmaßnahme durchgeführt.

Die See-, Wasser- und Wasserschutzpolizeien am Bodensee aus Österreich, Schweiz und Deutschland (Bayern und Baden- Württemberg) führten in diesem Zeitraum 221 Kontrollen (137 Motorboote, 30 Segelboote und 54 sonstige Wasserfahrzeuge - z.B. SUP) durch.

Dabei wurden 86 Verstöße gegen die Bodenseeschifffahrtsordnung festgestellt. Überwiegend ergaben sich Verstöße gegen die Ausrüstungsvorschriften (22) oder das Mitführen von Dokumenten (15). Aber auch einige Verstöße innerhalb der 300-Meter-Zone (16) wurden bei den Kontrollen festgestellt. Zudem ergaben sich 5 alkoholbedingte Beanstandungen von Wassersporttreibenden.

Diese Kontrollen werden in Absprache mit den Anrainerstaaten mehrmals im Jahr durchgeführt und von der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen, die zum Polizeipräsidium Einsatz gehört, koordiniert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell