Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der B31 bei Hüfingen - Auto prallt in Leitplanke - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen (12.07.2023)

Hüfingen, B31 (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Bundesstraße 31 auf Höhe der Ausfahrt Hüfingen zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 27-jährige Volvo-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr auf der B31 in Richtung Titisee-Neustadt unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt nach Hüfingen fuhr die junge Frau auf der linken der beiden Fahrspuren. Als ein entgegenkommender weißer Kleintransporter über die beiden durchgezogenen Linien überholte, lenkte die 27-Jährige stark nach rechts um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet der Volvo ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort. Zeugen, die den Unfall und das vorherige Überholmanöver des weißen Kleintransporters beobachtet haben, oder sonst Hinweise zu dem flüchtigen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0771 83783-0, beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell