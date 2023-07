Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen (VS-Schwenningen) Autofahrer prallt gegen geparktes Auto (12.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Winkelstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer stieß beim Befahren der Straße mit seinem VW gegen einen geparkten Kia Ceed. Dabei entstand an seinem Auto ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Kia schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

