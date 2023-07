Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Ein Verletzter bei Auffahrunfall auf der Hohenkrähenstraße (12.07.2023)

Singen (ots)

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Hohenkrähenstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger Honda-Fahrer wollte von der Hohenkrähenstraße auf die Straße "Lerchenespel" abbiegen und musste an der Einmündung zunächst verkehrsbedingt anhalten. In der Folge pralle ein hinter dem Honda fahrender 64-Jähriger mit einem VW Passat in dessen Heck. Der 44-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Um die nicht mehr fahrbreiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

