Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Einbruch in Cafe-Bar Majolika - Polizei bittet um Hinweise (12.07.2023)

Schramberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Schiltachstraße eingebrochen. Gegen 4 Uhr versuchte der Unbekannte zunächst erfolglos mehrere Terrassentüren des Cafes aufzuhebeln. Als dies misslang, verschaffte er sich über die Eingangstür des im gleichen Gebäude befindlichen Kinos Zutritt zum gemeinsamen Flur, von wo aus er nach einem erneuten Versuch eine Tür aufzuhebeln schließlich eine Scheibe der Glastür einschlug und so in die Innenräume des Cafes gelangte. Dort durchwühlte der Einbrecher den Kassenbereich und das dahinterliegende Büro. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 6.000 Euro liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Cafe-Bar Mjolika aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell