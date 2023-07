Schramberg-Waldmössingen / Lkr. RW (ots) - Am Dienstag (11.07.23) hat es in Schramberg zwischen 8:30 und 18:45 Uhr eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden gegeben. Eine noch unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten BMW und verursachte einen Schaden von mindestens 2.500 Euro. Dieser stand auf einem Parkplatz im Bereich Im Moos 3. Am ...

