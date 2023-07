Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verheerender Sturm auf dem Bodensee

Bodensee (ots)

In der vergangenen Nacht, von Dienstag auf Mittwoch, zog ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h und Wellen bis zu einer Höhe von 2 Metern über den Bodensee hinweg und brachte mehrere Dutzend Boote in Seenot. Die Sturmwarnleuchten des Deutschen Wetterdienstes warnten ab 21:08 Uhr vor Starkwind. Die Naturgewalt verursachte in den Häfen der Bodenseeanrainer Deutschland, Österreich und der Schweiz massive Sachschäden, deren Höhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden kann. Einige Boote rissen sich los, andere sanken sogar auf Grund. Die Wasserschutzpolizeistationen Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen mitsamt ihrer Posten, die dem Polizeipräsidium Einsatz angehören, waren bis tief in die Nacht mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Aktuell kommt es vor den Polizeidienststellen zu einem hohen Aufkommen geschädigter Bootsbesitzer. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung des Ansturms und bitten um Verständnis und Geduld bei der Anzeigenaufnahme. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem Personenschaden. Das Polizeipräsidium Einsatz wird sich mit einer ergänzenden Pressemitteilung erneut an die Öffentlichkeit wenden, sobald eine belastbare Gesamtschadensbilanz vorliegt.

