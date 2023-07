Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Rielasinger Straße und Fliederstraße/Schneckenweg - insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden (12.07.2023)

Gottmadingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreuzung der Rielasinger Straße und der Fliederstraße/Schneckenweg zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 49-jähriger VW-Fahrer war auf der Rielasinger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf der Kreuzung zur Fliederstraße/Schneckenweg kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts aus dem Schneckenweg kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 18-Jährigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW des 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am VW des 49-Jährigen in Höhe von rund 7.000 Euro.

