Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. SBK) - Unfallflucht auf Parkplatz in der Villinger Straße - Zeugen?

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

Am Montagnachmittag (10.07.23) ist es in Schwenningen auf einem Kundenparkplatz, Höhe Villinger Straße 93, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 14 und 17 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Toyota Yaris. Am Toyota sind rote Lackantragungen zu erkennen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

