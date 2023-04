Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendlicher Exhibitionist in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Ein noch unbekannter Jugendlicher hat sich am Sonntag, 2. April, um 20.55 Uhr in einer Grünanlage an der Karlstraße im Stadtteil Odenkirchen in schamverletzender Weise einem zwölfjährigen Mädchen gezeigt.

Laut eigenen Angaben der Zwölfjährigen war sie am Sonntagabend auf dem Weg nach Hause und ging durch den Park, der an die Karlstraße angrenzt. Dabei schob sie ihr Fahrrad neben sich her. Ein männlicher Jugendlicher sprach sie an und fragte sie nach dem Weg zu einem Supermarkt. Die Zwölfjährige bot daraufhin an, ihm den Weg zu zeigen. Während sie nebeneinander hergingen, habe der Junge sie dazu aufgefordert, sein entblößtes Geschlechtsteil anzusehen. Als die Zwölfjährige ihn lautstark aufforderte, sie sofort in Ruhe zu lassen, ließ er von ihr ab und entfernte sich.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung des unbekannten Täters vor: Er ist männlich, ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß und vom Alter her Jugendlicher oder junger Heranwachsender. Er hat eine schlanke Statur und braune Haare und trug zur Tatzeit ein graues Langarmshirt und eine Jeanshose.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell