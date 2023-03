Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 38-Jähriger am Donnerstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 6.45 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Straße zwischen Ringingen und Ulm-Eggingen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 57-Jähriger mit einem Mitsubishi. Der wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Eggingen abbiegen. Da sich ein Auto aus Richtung Erstetten genähert hatte, bremste er sein Mitsubishi ab. Das sah der 38-Jährige zu spät und fuhr dem Vordermann ins das Heck. Durch den Aufprall zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begab er sich in ärztliche Behandlung. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 7.000 Euro. Auf den 38-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

