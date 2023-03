Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wem gehören die Angelruten, das Zelt und die Hängematte?

Den Eigentümer der Gegenstände sucht seit Mittwoch die Polizei.

Ulm (ots)

Am späten Mittwochabend überprüfte die Polizei einen jungen Mann. Der war in der Frauenstraße unterwegs und hatte größere Gepäckstücke dabei. Die Polizei geht davon aus, dass der 34-jährige Wohnsitzlose die Gegenstände zuvor in der Innenstadt gestohlen hat. Bisher hat sich der oder die Bestohlene nicht gemeldet. Die Polizei hat die Gegenstände sichergestellt, um es dem Eigentümer zurückgeben zu können.

Bei dem Gegenständen handelt es sich um neuwertige Angelruten in einer grünen Tasche, ein Zelt in einer graublauen Tasche und eine Komforthängematte in einer braunen Tasche. Die Polizei bittet den Eigentümer, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Tel. 0731/188-3312 zu melden.

Hinweis: Der Meldung liegt ein Foto der sichergestellten Gegenstände bei. Das Bild ist zur einmaligen Veröffentlichung zusammen mit dieser Suchmeldung honorarfrei freigegeben.

++++0614272 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

