Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb räumt Leergutlager

Rund 60 Getränkekisten soll ein Unbekannter am Dienstag oder Mittwoch in Göppingen gestohlen haben.

Ulm (ots)

Die Getränkekisten waren in einem Schuppen in der Pfarrstraße gelagert. Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr begab sich der Unbekannte auf das Grundstück und riss an der Tür das Vorhängeschloss ab. So gelangte der Einbrecher ins Innere. Er nahm aus dem Lager rund 60 Kisten mit Leer- und Vollgut mit. Zum Abtransport dürfte der Dieb mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger vorgefahren sein. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug mit auffallend viel Leergut begegnet ist.

Hinweis der Polizei:

Geschäfte, Gaststätten, Büros, Praxen und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0611543 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell