POL-GG: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Darmstadt (ots) - Am Mittwoch (15.02.) zwischen 16:45 und 17:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Mitsubishi Colt, der in der Riedeselstraße am Fahrbahnrand auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Schaden am linken Heck des Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 1000EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 ...

