Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Betäubungsmittel bei Durchsuchung sichergestellt

24-Jähriger festgenommen

Drogenspürhund "Loki" unterstützt Polizeistreifen

Gernsheim (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Donnerstagabend (23.02.) wegen des Verdachts des Drogenhandels in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 17.45 Uhr hatte ein Zeuge aus der Bahnhofstraße die Polizei verständigt und verdächtige Stimmen in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Eine anschließende Durchsuchung des Anwesens durch alarmierte Polizeistreifen verlief negativ. Die Einsatzkräfte konnten jedoch starken Marihuana-Geruch feststellen, der aus einer dortigen Wohnung drang. In dieser beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten mit Unterstützung des Diensthundes "Loki" im Anschluss unter anderem rund 1.100 Gramm Marihuana, fast 70 Gramm Haschisch sowie 47 Gramm Kokain. Während der Maßnahmen der Polizei erschien der mutmaßliche Tatverdächtige mit seinem Auto vor Ort und wurde vorläufig festgenommen. In seinem Wagen stellten die Polizeikräfte Kleinstmengen Haschisch sicher, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Zur Blutentnahme und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommene mit auf die Wache. Gegen den 24-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell