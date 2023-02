POL-GG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Reinheim (ots) - Einbrecher hebelten am Donnerstagabend (23.2.) zwischen 18.45 und 22.45 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses im Roßbergring auf. Dadurch gelangten die Täter in das Gebäude. Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob und was die die Diebe bei ihrer Tat erbeutet haben, muss nun ermittelt werden. Wenn Sie in diesem ...

mehr