Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen

Lkr. RW) - 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen?

Schramberg-Waldmössingen / Lkr. RW (ots)

Am Dienstag (11.07.23) hat es in Schramberg zwischen 8:30 und 18:45 Uhr eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden gegeben. Eine noch unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten BMW und verursachte einen Schaden von mindestens 2.500 Euro. Dieser stand auf einem Parkplatz im Bereich Im Moos 3. Am BMW sind rote Lackspuren zu erkennen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

