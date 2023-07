Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523, Lkr. Tuttlingen) Junge Frau bei Unfall auf der B 523 tödlich verletzt (12.07.2023)

Talheim (ots)

Eine junge Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuningen und Talheim am Mittwochmittag tödlich verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr war ein Rettungswagen auf der B523 von Tuttlingen in Richtung Schwenningen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand bildeten die anderen Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse, um dem im Einsatz befindlichen Krankenwagen die Durchfahrt zu erleichtern. Dies erkannte die mit einem Chevrolet Captiva entgegenkommende 28 Jahre junge Frau zu spät und prallte auf Höhe der Abzweigung nach Talheim zunächst in das Heck eines vor ihr abbremsenden und Platz machenden VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Chevrolet ins Schleudern und prallte schließlich mit dem Dach frontal in den in der Straßenmitte fahrenden Rettungswagen. Die 28-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Auch ein im Fahrzeug befindlicher Hund wurde tödlich verletzt. Sowohl der 21 Jahre junge Fahrer des Rettungswagens, als auch der 60-jährige Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Feuerwehren aus Trossingen und Talheim unterstützten bei der Bergung des im Fahrzeug eingeklemmten 21-Jährigen, den ein Rettungshubschrauber anschließend in eine Klinik flog. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen, die Fahrerin des Golfs und den im verunfallten Rettungswagen transportierten 84-jährigen Patienten in umliegende Krankenhäuser. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme musste die B 523 voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Spaichingen richtete eine örtliche Umleitung ein. Die Sperrung der Bundesstraße dauerte bis in die Abendstunden an. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 120 000.- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell