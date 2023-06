LPI-GTH: 15.000 Euro Schaden nach Kollision

Arnstadt (ots) - In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Außenspiegel an zwei Pkw (BMW und Dacia) in der Kasseler Straße in Arnstadt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0163025/2023 entgegen. (dl) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

