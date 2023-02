Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß auf schneebedeckter Straße (05.02.2023)

Triberg (ots)

Ein Transporter Fahrer hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Steinhalden" einen Unfall verursacht. Ein 21-jähriger fuhr mit einem VW Transporter in Richtung Bundesstraße 33. Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet er ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden BMW 240i eines 58-Jährigen. Dabei erlitt eine 51-jährige Mitfahrerin im BMW leichte Verletzungen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

