Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrüche + Warenautomat beschädigt + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Herborn-Uckersdorf - in Edeka-Markt eingebrochen

Über ein zerstörtes Fenster gelangten Unbekannte in den Verkaufsraum des Edeka-Marktes in der Burger Straße. Aus der Auslage stahlen sie Zigaretten in bisher unbekannter Menge. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zwischen Sonntagabend (11.06.2023), 23:20 Uhr und Montagmorgen (12.06.2023), 06:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufsmarktes aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar- Einbrecher in der Loherstraße und im Walbergraben

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (09.06.2023), 16:00 Uhr und Montag (12.06.2023), 05:55 Uhr, drangen Diebe in ein Bürogebäude in der Loherstraße ein. Über eine Garage verschafften sich die Unbekannten zunächst Zugang zu einem Lagerraum über den sie wiederrum in die anliegenden Büros gelangten. Dort stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in die Deichmann-Filiale im Walbergraben ein. Durch den Hintereingang gelangten sie in das Gebäude, aus dem sie eine noch unbekannte Menge an Schuhen und Modeaccessoires stahlen. In diesem Fall können zum entstandenen Schaden noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet in beiden Fällen die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Warenautomat beschädigt

Unbekannte beschädigten den Lebensmittelautomaten in der Werrastraße und verursachten so einen 2.000 Euro teuren Schaden. Gemeldet wurde der Vorfall am Sonntagabend (22.06.2023) gegen 22:00 Uhr. Zuvor hatten Vandalen offenbar mit einem faustgroßen Stein die Glasscheibe des Automaten zerstört. Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Wetzlar:

Einen 1.500 Euro teuren Schaden ließ ein Unbekannter am 05.06.2023 zurück. Zwischen 08:20 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte er einen auf dem Parkplatz in der Eduard-Kaiser-Straße abgestellten grauen VW Golf an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Fahrer flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes:

Rund 300 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Opel kosten. Dieser stand am 06.06.2023 auf dem Parkplatz des Osman-Marktes in der Bahnhofstraße. Offenbar touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den Corsa und fuhr davon. Wem ist der Unfallfahrer zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr aufgefallen? Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes:

Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Siechhofstraße kam es zwischen Freitag (09.06.2023), 17:00 Uhr und Samstag (10.06.2023), 11:00 Uhr. In diesem Zeitraum stand der schwarze BMW einer Wetzlarerin auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 24. Vermutlich streifte ein Unbekannter beim Ein-oder Ausparken die Heckschürze des 5-ers an der linken Seite und verursachte einen 2.000 Euro teuren Schaden. Er setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar-Garbeinheim:

Beim Ein- oder Ausparken streifte ein Unfallfahrer einen am rechten Fahrbahnrand der Friedensstraße gegenüber der Hausnummer 34 abgestellten silbernen Golf und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden an der Stoßstange vorne links. Im Anschluss flüchtete der Fahrer ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 12:00 Uhr am 02.06.2023 und 20:00 Uhr am 06.06.2023 verursachte, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell