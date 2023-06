Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe an der A45 + auf Zigaretten abgesehen + in Verkaufsbude eingebrochen + mit Promille hinters Steuer gesetzt + und andere

Dillenburg (ots)

Haiger- Diebe an der A45

Als die Arbeiter heute Morgen (12.06.2023) gegen 05:30 Uhr auf die Baustelle zurückkehrten, bemerkten sie den Diebstahl. Offenbar hatten sich Diebe im Zeitraum zwischen vergangenen Mittwoch (07.06.2023), 15:00 Uhr und heute Morgen auf die Brückenbaustelle der Talbrücke Kalteiche geschlichen und hatten Teile im Wert von rund 16.000 Euro mitgehen lassen. Von zwei Baustellenfahrzeugen montierten sie festverbaute Bedienelemente sowie zwei Joysticks zur Steuerung der Maschinen ab. Weiterhin machten sie sich am Schloss eines Anhängers zu schaffen, dies hielt jedoch stand. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010, zu kontaktieren.

Dillenburg- auf Zigaretten abgesehen

Auf Zigaretten hatten es Einbrecher offenbar in der Nacht von Freitag (09.06.2023) auf Samstag (10.06.2023) in Dillenburg abgesehen. Zwischen 19:00 Uhr und 06:15 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gebäude am Wilhelmsplatz. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten ungehindert in den Verkaufsraum des Reisebüros. Dort durchwühlten sie Schränke und stahlen eine größere Anzahl Zigaretten. Die Täter flohen unerkannt. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- in Verkaufsbude eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Einbrecher aus der Verkaufsbude des Biergartens abgesehen. Sie verschafften sich Zutritt über ein Schiebefenster und stiegen ein. Dort stahlen sie eine schwarze Kellnergeldbörse mit rund 150 Euro Bargeld. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (09.06.2023), 23:00 Uhr und Samstagmittag (10.06.2023) 12.30 Uhr in der Hofgartenstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden. 0668223

Dillenburg- Handyraub scheitert - Täter festgenommen

Im Rahmen der Fahndung nahmen Dillenburger Polizisten am Samstag (10.06.2023) einen 64-Jährigen fest. Zuvor hatte er versucht einem 50-Jährigem das Handy zu rauben. Der 50-jährige Dillenburger wartete gegen 03:50 Uhr am Bahnhofsplatz auf seine Frau, als der 64-Jährige ihm das Handy aus der Hand riss und in der Folge Geld von dem 50-jährigen Geschädigten forderte. Zwischen den Zweien kam es zu einem Handgemenge, bei dem beide leicht verletzt wurden. Dem Dillenburger gelang es sein Mobiltelefon wieder zu bekommen. Er stieg in das Auto, seiner mittlerweile eingetroffenen Frau, und informierte die Polizei. Diese nahmen den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des versuchten Raubs rechnen.

Driedorf-Heisterberg- Kindern angenähert

Am Freitag (09.06.2023), meldeten sich Eltern bei der Herborner Polizei und teilten mit, dass ein Unbekannter sich ihren Kindern unsittlich angenähert habe. Die beiden Mädchen waren am frühen Abend auf dem Rundweg um den Heisterberger Weiher unterwegs. Der Mann näherte sich den 8- und 10-Jährigen an und küsste sie offenbar ins Gesicht. Die Mädchen liefen nach Hause. Sie informierten ihre Eltern. Ein Tatverdächtige wurde zeitnah ermittelt. Auf den 22-jährigen Asylbewerber kommen nun Anzeigen wegen Sexualdelikten zu.

Lahnau-Atzbach: VW Golf beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende im Asternweg die Beifahrerseite eines grauen VWs mit Pferdedung beschmiert und den hinteren Reifen der Fahrerseite platt gestochen. Der Golf parkte zwischen Freitag (09.06.2023), 11:00 Uhr, und Samstag (10.06.2023), 08:00 Uhr, auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 18. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun- mit Promille hinters Steuer gesetzt

Ein 18-Jähriger hatte seinen Hyundai am Samstag (10.06.2023) in der Unteren Bachstraße abgestellt. Offenbar setzte er sich gegen 01:15 Uhr hinter das Steuer seines Tucson und wollte losfahren. Er fuhr rückwärts und krachte in die Front eines geparkten grauen Daimler. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende 18-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 2 Promille. Er musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt dem Unfallfahrer eine Blutprobe. Im Anschluss durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Unfallfluchten:

Herborn:

Ein Unbekannter stieß offenbar beim Wenden gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten braunen BMW. Dieser stand zwischen 06:30 Uhr und 12:40 Uhr am Freitag (09.06.2023) in der Dr.-Siegfried-Straße in Höhe der Hausnummer 2. In diesem Zeitraum beschädigte der Unfallfahrer, der vermutlich in einem LKW unterwegs war, den X6 an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den rund 6.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen:

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es Freitagmittag (09.06.2023) um 12:50 Uhr auf der Kreisstraße 64. Eine 30-Jährige war mit ihrem Wohnmobil von Daubhausen kommend in Richtung Ehringshausen unterwegs. Auf dieser Strecke kam, ihr ein Unbekannter mit seinem Pkw entgegen. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, streifte der Unbekannte mit dem Außenspiegel seines Pkw den Anprallschutz des entgegenkommenden Wohnmobils. Sowohl der Spiegel des Autos als auch das Wohnmobil wurden beschädigt. Der Unbekannte hielt zunächst an, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes:

Beim Einparken in eine Parklücke stieß ein Unbekannter in der Hans-Sachs-Straße gegen einen roten Fiesta und flüchtete im Anschluss. Freitagnachmittag (09.06.2023) war der BMW-Fahrer mit seinem X5 oder X6 unterwegs. In Höhe der Hausnummer 9 beabsichtigte der 19-20 Jahre alte Fahrer in eine Parklücke vor dem Fiesta einzuscheren. Hierbei streifte er die hintere rechte Stoßstange des Fords und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden. Im Anschluss fuhr er in seinem weißen BMW davon. Die Wetzlarer Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem BMW und seinem schlanken, laut Zeugenaussagen südländisch aussehenden Fahrer mit roter Basecap geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

