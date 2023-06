Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lahn-Dill-Kreis: Jörg Schormann ist kriminalpolizeilicher Berater für den Lahn-Dill-Kreis

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis:

Jörg Schormann ist seit Anfang April Kriminalpolizeilicher Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen und zuständig für den Lahn-Dill-Kreis.

Der Kriminalhauptkommissar ist Ansprechpartner zu den Themen wie beispielsweise Einbruchschutz und Aufbewahrung von Waffen sowie Munition. Zudem bietet der Berater Vorträge zu den Themen Eigentumssicherung, Sicherheit am Arbeitsplatz und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen an.

Jörg Schormann ist 56 Jahre alt und wohnhaft im Lahn-Dill-Kreis. 1995 startete er seine Ausbildung an der Verwaltungsfachhochschule der Hessischen Polizei. Mit Abschluss seines Studiums wechselte der Hauptkommissar in die Bereitschaftspolizeiabteilung nach Lich. Es folgte die Versetzung in den Schichtdienst der Wetzlarer Polizei. 2005 wechselte er seine Laufbahn und war seitdem in verschiedenen Bereichen der Kriminalpolizei eingesetzt.

Der Kriminalpolizeiliche Berater ist für die Bürgerinnen und Bürger unter Tel.: (02771) 907-122 und jeden Donnerstag, von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Haus der Prävention am Ludwig-Erk-Platz 5 in 35578 Wetzlar erreichbar.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

