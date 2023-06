Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Restalkohol und Bierfrühstück

LPI-GTH (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer bemerkten am Sonntagmorgen die ungewöhnliche Fahrweise eines Pkw in der Ortslage Gotha. Durch eine gute telefonische Zusammenarbeit des dahinter befindlichen Pkw-Fahrers und der Polizei konnte das besagte Fahrzeug in Gotha Ost einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 60jährigen VW Polo Fahrer ergab letztlich einen Wert von 1,86 Promille. Die Tatsache, dass ein so hoher Wert zustande gekommen war, begründete der Mann damit, dass er am Vorabend Gast einer Feierlichkeit gewesen sei und den Sonntag mit zwei Flaschen Bier zum Frühstück begonnen habe. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Seinen Führerschein übergab er freiwillig an die eingesetzten Polizeibeamten. (OH)

