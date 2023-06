LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag gegen 23.00 Uhr wurde ein VW in der Rennbahn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte keinen Führerschein mit. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt war für ihn an Ort und Stelle beendet. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (tr) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

