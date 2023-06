LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es zu einem Brandfall auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Paulinzellaer Straße in Arnstadt. Der 25-jährige Wohnungsinhaber hatte ließ vermutlich eine brennende Zigarette auf dem Kunststoffmobiliar liegen und verließ die Wohnung. In seiner Abwesenheit entflammte dann das Kunststoffmobiliar und verbrannte. Durch den Brand wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten ...

