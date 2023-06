Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenen Motorroller ohne Fahrerlaubnis gefahren

LPI-GTH (ots)

Am Freitagmorgen stellten Beamte der Polizeiinspektion Gotha einen Motoroller mit drei darauf befindlichen Personen fahrend in der Ortslage Waltershausen fest. Ein Versicherungskennzeichen befand sich nicht am Fahrzeug. Noch während der Anhaltung konnten die zwei jugendlichen Mitfahrer abspringen und fußläufig flüchten. Der 16jährige Fahrer konnte festgehalten und kontrolliert werden. Ein Fluchtversuch während der Kontrolle scheiterte. Der Grund für sein Engagement wurde schnell klar. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Hinzukommend handelte es sich bei dem genutzten Motorroller um ein kurz zuvor entwendetes Fahrzeug. Der Motorroller konnte seinem rechtmäßigen Eigentümer und der Fahrer an seine Mutter übergeben werden. Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines besonders schweren Fall des Diebstahls wurden erstattet. Hinweise zur Tat und den zwei geflüchteten Personen bitte bei jedweder Polizeidienststelle unter der Bezugsnummer ST/0161526/2023 oder telefonisch unter 03621/781125 oder 03621/781503. (OH)

