POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Einmündung Max-Stromeyer-Straße und Opelstraße - 10.000 Euro Blechschaden (13.07.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat sich auf der Einmündung der Opelstraße auf die Max-Stromeyer-Straße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Max-Sromeyer-Straße nach links in die Opelstraße ab. Dabei prallte er frontal in einen an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Skoda eines 19-Jährigen. Die beiden stark demolierten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

