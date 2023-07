Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall auf der Konstanzer Straße verletzt (12.07.2023)

Radolfzell (ots)

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall auf der Konstanzer Straße am Mittwochvormittag verletzt worden. Eine 80-Jährige fuhr mit einem VW auf der Konstanzer Straße in Richtung Innenstadt. Auf der Einmündung zur Körnerstraße wendete sie und touchierte dabei eine auf der Konstanzer Straße in Richtung Radolfzeller Straße fahrende 65-jährige mit einem Roller. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

