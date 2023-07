POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer(12.07.2022)

VS-Schwenningen (ots) - Am Mittwoch gegen 17 Uhr hat ein Autofahrer auf der Landesstraße 173 einen Unfall mit Blechschaden verursacht. Ein 53-jähriger VW T-Roc-Fahrer bog von der Straße "In der Lache" auf die L 173 ab und stieß dort mit einem stadtauswärts fahrenden 63-Jährigen in einem BMW X 1 zusammen. Dabei entstand an den Autos ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der BMW war nach dem ...

