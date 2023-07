Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Aktuelle Vollsperrung aufgrund LKW Brand auf A6

Wattenheim (ots)

Aktuell steht auf der A6 an der Ausfahrt Wattenheim ein LKW in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an und die Richtungsfahrbahn nach Kaiserslautern ist aktuell voll gesperrt.

