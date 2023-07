Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Neuleiningen (ots)

Am Montag, 10.07.2023 gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 453 zwischen Neuleiningen und Tiefenthal ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 77-Jähriger fuhr dort mit seinem VW Tiguan aus einen Wirtschaftsweg auf die Landstraße auf und übersah hierbei einen 34-jährigen Fahrer eines Mercedes, welcher die Landstraße aus Richtung Tiefenthal kommend in Fahrtrichtung Neuleiningen befuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden diese so schwer beschädigt, dass beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000EUR geschätzt. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Näheres zur Art der Verletzungen ist nicht bekannt. Lebensgefährlich wurde glücklicherweise jedoch niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Polizei durch die Feuerwehr unterstützt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 453 für ca. 45 Minuten vollgesperrt.

