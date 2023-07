Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtlicher Ausflug mit aufreizender Begleitung endet mit Abholung durch Erziehungsberechtigten

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.07.2023 um 02:00 Uhr konnte eine Mercedes G-Klasse in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass auf dem Beifahrersitz ein 16-jähriger Landauer saß. Ferner konnten auf der Rückbank zwei Damen eines nahegelegenen Etablissements sitzend angetroffen werden. Aufgrund diesen Umstandes, sowie der Tatsache, dass der Minderjährige zu der nächtlichen Uhrzeit nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten war und zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde dieser in hiesige Dienststelle verbracht. Hier wurde dieser durch einen Erziehungsberechtigten abgeholt. Die nächtliche Spritztour war daher für den Jugendlichen abrupt beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell