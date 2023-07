POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - B9 - Brand an der Ausfahrt Neuhofen

Deidesheim (ots) - Am Samstag, den 08.07.23, gg. 17:50 Uhr, fuhr eine 68jährge Frau aus Freiburg an der Anschlussstelle Deidesheim mit ihrem PKW auf die B271 in Rtg. BAB65. Plötzlich wendete sie ihr Fahrzeug auf der B271 um in Rtg. Bad Dürkheim weiterzufahren. Der entgegenkommende 36jährige PKW-Fahrer aus Ludwigshafen erkannte die Situation und kollidierte trotz ...

