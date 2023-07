Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Deidesheim

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Deidesheim (ots)

Am Samstag, den 08.07.23, gg. 17:50 Uhr, fuhr eine 68jährge Frau aus Freiburg an der Anschlussstelle Deidesheim mit ihrem PKW auf die B271 in Rtg. BAB65. Plötzlich wendete sie ihr Fahrzeug auf der B271 um in Rtg. Bad Dürkheim weiterzufahren. Der entgegenkommende 36jährige PKW-Fahrer aus Ludwigshafen erkannte die Situation und kollidierte trotz einer Vollbremsung mit der wendenden PKW-Fahrerin. Durch den Verkehrsunfall wurden beide PKW-Führer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftl. Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell